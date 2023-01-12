В Ярославле Московский встал в пробку из-за массового ДТП

В Ярославле на Московском проспекте произошло массовое ДТП, пострадавших нет. В УМВД по Ярославской области «Ъ-Ярославль» пояснили, что столкнулись три автомобиля: Mercedes, Audi и Renault.

По данным Яндекс.Карт, движение затруднено на участке Московского проспекта от парка Нефтяник до Московского вокзала, также стоит Суздальское шоссе (от стационара №1 в сторону Московского) и улица Старая Костромская. Наиболее сложная ситуация на улице Гоголя при подъезде к Московскому и на участке около Московского ж/д вокзала.

Алла Чижова