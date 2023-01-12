Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле Московский встал в пробку из-за массового ДТП

В Ярославле на Московском проспекте произошло массовое ДТП, пострадавших нет. В УМВД по Ярославской области «Ъ-Ярославль» пояснили, что столкнулись три автомобиля: Mercedes, Audi и Renault.

По данным Яндекс.Карт, движение затруднено на участке Московского проспекта от парка Нефтяник до Московского вокзала, также стоит Суздальское шоссе (от стационара №1 в сторону Московского) и улица Старая Костромская. Наиболее сложная ситуация на улице Гоголя при подъезде к Московскому и на участке около Московского ж/д вокзала.

Алла Чижова

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...