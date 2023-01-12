Депутата Заксобрания Ленобласти будут судить за встречу с жителями Нового Девяткино

Депутат ЗакСа от партии КПРФ Дмитрий Звонков на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил, что на него подали в суд за встречу с жителями деревни Новое Девяткино Всеволожского района. Депутата будут судить за административное правонарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении).

Господину Звонкову, как должностному лицу, в случае обвинительного решения грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей. Рассмотрение дела по существу пройдет во Всеволожском городском суде 16 января. По мнению самого господина Звонкова, его хотят привлечь к ответственности фактически за выполнение своей работы и за помощь людям в решении общественно значимых проблем.

Встречу с жителями Нового Девяткино депутат провел 27 ноября 2022 года. На ней обсуждалось строительство школ в районе, а также были собраны подписи за отмену уплотнительной застройки на Арсенальной улице. Жители района выступают против строительства девятиэтажного дома по этому адресу от компании ООО «СЗ "Черника Север"». Ранее планировалось, что в этот день состоится согласованный митинг под лозунгом «Нет стройке домов без дорог, школ и детсадов». Однако за несколько дней до назначенного собрания в области запретили проведение публичных мероприятиях, объяснив это режимом базовой готовности, который введен в регионе указом президента Владимира Путина 19 октября. (Митинговать в Ленобласти снова разрешили 5 декабря — «Ъ-СПб»).

Формат «митинга» был заменен на встречу в форме собрания, которую, по словам господина Звонкова, депутаты согласовывать не должны. Кроме того, он отмечает, что на самом мероприятии присутствовали сотрудники полиции, которые были осведомлены, что вместо запланированного митинга пройдет встреча.

Надежда Ярмула

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