В Саратовской области осужден насиловавший дочь и племянницу педофил

В Энгельсе Саратовской области вынесли приговор 46-летнему подсудимому, который обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности дочери и племянницы.

По информации СУ СК, с 2012 по 2020 год злоумышленник насиловал родственниц, которым на тот момент не было 14 лет. Преступления совершались в населенных пунктах саратовской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. При общении с матерью подруги одна из девушек, которая достигла совершеннолетия, рассказала о случившемся и обратилась в органы следствия.

Злоумышленник приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Марина Ковалева