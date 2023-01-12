Азамат Янбердин покинул должность председателя Общественной палаты Башкирии

Исполняющим обязанности председателя Общественной палаты Башкирии стал заведующий кафедрой истории России, историографии и источниковедения Института истории и государственного управления УУНТ, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов, сообщила пресс-служба ОП РБ. Господин Рахимов также будет представлять республику в Общественной палате РФ вместо досрочно прекратившей полномочия Ирины Абрамовой.

Предыдущий руководитель палаты Азамат Янбердин сложил полномочия и вышел из ее состава из-за переезда. Накануне «Ъ-Уфа» он рассказывал, что покинул также должность директора муниципальной телекомпании «Вся Уфа» и если переедет в Москву, где ему предложили трудоустройство, сложит полномочия и в общественной организации.

Ирина Абрамова покинула палату из-за перехода на новую должность. В декабре ее назначили уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике. Вместе с ней досрочно прекратил полномочия и Галим Якупов из-за переезда из республики.

Венера Хисамова

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