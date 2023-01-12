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Недостроенное здание на переулке Широком в Ижевске начали сносить

В столице Удмуртии на переулке Широком начался снос недостроенного здания, располагавшегося ниже республиканской филармонии. Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства администрации Ижевска, физическому лицу было выдано разрешение на завершение строительства. Проектом предусматривается частичный демонтаж конструкции здания, пишет Izhlife.

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Строительством здания в 2007 году занимался застройщик «Центр-Инвест». На площади в 900 кв. м планировалось открыть предприятие общественного питания с автономной газовой котельной и туалетами. Однако работы не были завершены, а в 2013 году истек разрешенный на строительство срок.

В администрации подчеркнули, что целевое назначение выданного на строительство разрешения сохраняется. Однако о том, что здесь расположиться, не сообщается.

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