«Уралвагонзавод» объявил о дополнительном найме сотрудников для наращивания производства

Концерн «Уралвагонзавод», который входит в госкорпорацию «Ростех», объявил о дополнительном наборе сотрудников для наращивания производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Готовы брать молодых специалистов с техническим образованием и обучать их под те профессии, которые востребованы сейчас на нашем предприятии»,— цитирует пресс-служба слова начальника отдела кадров концерна Кирилла Поляшова.

Сообщение о наборе сотрудников и комментарий господина Поляшова приводится в посте про выпуск танков Т-90М. В публикации говорится, что «новая партия танков уже готова к передаче на фронт», их собирают «с учетом пожеланий танкистов и опыта спецоперации». В пресс-службе «Уралвагонзавода» отметили, что танковый конвейер сейчас работает круглосуточно.

Ранее сообщалось, что концерн привлек для работы на головное предприятие в Нижнем Тагиле 250 человек, осужденных к принуди­тельным работам. В августе «Ростех» перевел несколько своих предприятий, в том числе «Уралвагонзавод», на сверхурочную работу.

Концерн «Уралвагонзавод» — крупнейший в России разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. Главное предприятие концерна находится в Нижнем Тагиле.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о специальных мерах в экономике в условиях военной операции. Он позволяет правительству устанавливать порядок и условия привлечения к сверхурочной работе.

Эрдни Кагалтынов