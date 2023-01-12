В Тимашевском районе грузовой поезд насмерть сбил пенсионера

В Тимашевском районе на перегоне «Тимашевская — Гречаная» грузовой поезд насмерть сбил 84-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

По данным ведомства, машинист заметил мужчину и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram