В челябинском ТРК открыли концертный зал на 2,4 тыс. мест

В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Таганай» открыли концертный зал на 2,4 тыс. зрительских мест. Площадь сцены составляет 400 кв. м.

В администрации города отмечают, что концертный зал построен в соответствии с требованиями архитектурной акустики. Там установлено световое и звуковое оборудование, за сценой размещен 4К-медиаэкран.

ТРК «Таганай» открыли в Челябинске в марте 2022 года. Собственником комплекса является челябинский бизнесмен Алексей Наговицын, которому также принадлежит находящийся рядом «Гагарин парк». Изначально здание «Таганая» планировалось к строительству как конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС, которые Челябинск должен был принять в 2020 году. Впоследствии построенный объект был перепрофилирован под торгово-развлекательный комплекс.