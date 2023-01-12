Нижегородская газета «Новое дело» отметила 30-летний юбилей

Еженедельнику «Новое дело» исполнилось 30 лет – в январе 1993 года вышел первый номер газеты. Одно из первых частных изданий Нижегородской области сумело завоевать большую читательскую аудиторию интересными и острыми публикациями. Сейчас газета входит в региональный госхолдинг «Нижегородский областной информационный центр» (НОИЦ).

«Большое спасибо коллективу, который перешел вместе с изданием, продолжает это дело и развивает его. Особую благодарность хочу выразить нашим читателям. Мы вас любим и уважаем, стараемся принести новые технологии в нашу работу»,– сказала директор НОИЦ Наталья Родионова. Главный редактор «Нового дела» Вадим Андрюхин вручил работникам газеты благодарственные письма, сказав про каждого теплые слова. Поздравить юбиляров также пришли бывшие сотрудники издания.

Иван Сергеев