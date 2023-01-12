Нижегородская газета «Новое дело» отметила 30-летний юбилей

Еженедельнику «Новое дело» исполнилось 30 лет – в январе 1993 года вышел первый номер газеты. Одно из первых частных изданий Нижегородской области сумело завоевать большую читательскую аудиторию интересными и острыми публикациями. Сейчас газета входит в региональный госхолдинг «Нижегородский областной информационный центр» (НОИЦ).
«Большое спасибо коллективу, который перешел вместе с изданием, продолжает это дело и развивает его. Особую благодарность хочу выразить нашим читателям. Мы вас любим и уважаем, стараемся принести новые технологии в нашу работу»,– сказала директор НОИЦ Наталья Родионова. Главный редактор «Нового дела» Вадим Андрюхин вручил работникам газеты благодарственные письма, сказав про каждого теплые слова. Поздравить юбиляров также пришли бывшие сотрудники издания.