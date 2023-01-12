Приморье растягивает полеты

Власти сократили полеты в Приморье — из-за санкций невозможно отремонтировать технику. В регионе используют канадские самолеты Twin Otter, и ресурс их двигателей заканчивается, предупредили власти Приморского края. Без своевременного ремонта борта нельзя будет эксплуатировать, но обслуживать их в России пока невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shruti Shrestha / Reuters Фото: Shruti Shrestha / Reuters

Аналогичные самолеты летают на Сахалине и Чукотке. Если власти не решат проблему, пассажиров придется пересаживать на Ми-8, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Когда речь идет о ремонте авиационных двигателей для таких немассовых самолетов, как Twin Otter, которые используются на Дальнем Востоке, ремонтировать их можно только за рубежом.

Риски вторичных санкций, которые лежат на производителе двигателей, заставляют эти сервисные компании отказываться от взаимодействия с российским бизнесом. Поэтому принципиальный вопрос — поиск канала, через который можно отправить деталь на ремонт, и, что самое важное, забрать ее обратно после выполнения работ.

Отечественная авиационная промышленность на сегодня не производит 19-местные самолеты, поэтому в ближайшее время прямой замены не ожидается. Отчасти таковой станет самолет ЛМС-901 "Байкал", который может перевозить девять пассажиров. Но сиюминутной заменой, вероятнее всего, могут быть только вертолеты Ми-8. Это гораздо дороже, зато никаких проблем с точки зрения санкционных рисков и с техническим обслуживанием и ремонтом на территории России».

Россия может попытаться отремонтировать канадские двигатели в Китае, полагает независимый эксперт Алексей Захаров. Но и здесь могут возникнуть трудности, отмечает он: «Двигатели PT6 распространены в Китае, и там достаточно развита система технической поддержки их ремонта. По-моему, у них есть крупный центр в Харбине — это вообще, что называется, рукой подать.

Вопрос в том, удастся ли с китайцами об этом договориться, захотят ли они рискнуть испортить отношения с США и Канадой, ремонтируя двигатели российских самолетов».

Приморью необходимы как минимум шесть самолетов «Байкал» российского производства, отмечают местные власти. Но Уральский завод гражданской авиации готов поставить пять таких машин «лишь к 2030 году», цитирует РБК главу регионального Минтранса Алексея Игнатенко.

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Иван Корякин