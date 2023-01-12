В ночь на 13 января в Ижевске снег вывезут с 11 улиц

В столице Удмуртии в ночь на 13 января снег вывезут с 11 улиц, сообщает пресс-служба администрации города. Водителей для качественной уборки снега просят не оставлять автомобили в местах, где запланированы работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, снег вывезут с улиц Магистральная, О. Кошевого, Баранова, Новоажимова и Московская. Кроме того, работы запланированы на улицах 40 лет Победы (от Камбарской до Первомайской), Коммунаров (от Кирова до Советская), Песочная (7-ая Подлесная до Набережной), Воровского (от Краева до ул. К. Либкнехта), Потемкина (от 10 лет Октября до пер. Грибоедова) и Кирова (от Пушкинская до Удмуртская).