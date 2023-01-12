В Уфе пассажир автобуса напал на продавца и ранил ножом полицейского

49-летний уфимец обвиняется в разбое, совершенном с применением оружия (ч. 2 ст. 162), сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

11 января около 19:20 сотрудники патрульно-постовой службы управления МВД отрабатывали вызов водителя автобуса в Уфе о травме пассажира. В это время полицейским сообщили, что в другом автобусе находится мужчина с ножом, ранее совершивший вооруженное нападение на продавца цветочного магазина. Во время задержания он оказал сопротивление и ранил ножом одного из полицейских. Злоумышленника обезоружили и задержали. Установлено, что он ранее неоднократно судим, в том числе за изнасилование и похищение человека.

Майя Иванова

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