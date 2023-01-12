В Башкирии возбудили дело по признакам антиконкурентного соглашения при ликвидации непарного шелкопряда

Управление ФАС по Башкирии 2 февраля рассмотрит дело по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции» министерством лесного хозяйства Башкирии, Центром предупреждения и тушения лесных пожаров республики, ООО «ГАРД Сервис», ООО «Авиахим-Юг» и ООО «РусАвиа» при выполнении работ по ликвидации очагов сибирского шелкопряда, следует из определения ведомства от 9 января. С заявлением в УФАС обратилось МВД по Башкирии.

Как установила комиссия УФАС, в августе — сентябре 2020 года были зарегистрировал очаги размножения непарного шелкопряда территории Баймакского, Зилаирского, Зианчуринского, Кананикольского, Кугарчинского, Хайбуллинского лесничеств на общей площади 476 тыс. га. Министерство лесного хозяйства республики запланировало в 2021 году обработать пестицидами 241,7 тыс. га с плановой стоимостью 343 млн. руб. В конце апреля 2021 года принял решение о выделении 259,3 млн руб. из нераспределенного резерва субвенций федерального бюджета. Еще 65 млн руб. выделили из бюджета Башкирии.

12 мая 2021 года распоряжением главы республики на территории лесничеств был введен режим ЧС, а два дня спустя Лесопожарный центр Башкирии направил запросы на предоставление коммерческих предложений с указанием цены и возможности проведения работ и по их итогам 19, 21 и 26 мая заключил контракты на общую сумму 315,84 млн руб.: с ООО «ГАРД Сервис», ООО «РусАвиа», с ООО «Авиахим-Юг» и ООО «РусАвиа».

Таким образом, действия минлесхоза Башкирии, Лесопожарного центра республики и вышеуказанных компаний привели к размещению государственного заказа бесконкурентным способом, указано в определении УФАС.

В данном случае введение режима чрезвычайной ситуации не свидетельствует о нецелесообразности проведения торгов, так как об обнаружении в лесах Башкирии очагов сибирского шелкопряда было известна еще в августе — сентябре 2020 года, и у минлесхоза было достаточно времени как для своевременного введения режима чрезвычайно ситуации, так и для проведения торгов на работы по ликвидации очагов сибирского шелкопряда. Поэтому в действиях фигурантов дела «имеет место наличие признаков заключения антиконкурентного соглашения», считает УФАС.

Майя Иванова

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