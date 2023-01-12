При строительстве крематория в Перми используют опыт других регионов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главе Перми Алексею Демкину рассмотреть опыт возведения крематориев в других регионах России. Ситуация со строительством этого объекта обсуждалась на заседании краевого правительства.

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Губернатор обратил внимание главы Перми на пример Башкортостана, где при строительстве крематория использовалась эффективная финансовая модель работы, которую можно применить и для Перми. Кроме того, важно уже сейчас проработать все процессы организации похоронной службы.

Построить крематорий на Восточном кладбище городские власти пытаются почти десять лет. В 2009 году была разработана проектно-сметная документация для строительства крематория. В 2012-м ее скорректировали, запланировав двухэтажное здание с четырьмя печами и большим и малым траурными залами, а также колумбарий вместимостью 15 180 мест. В 2013 году пермское ООО «Вектор» начало возводить первую очередь крематория, однако строительство так и не было завершено. При этом степень готовности объектов была довольно высокой. В частности, бытовой корпус был готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%.

В настоящее время строительство крематория планируется провести в два этапа. В ходе первого существующее здание будет реконструировано, проведены отделочные работы, а также установлено необходимое оборудование. Отбор подрядчика планируется провести в этом году. На втором этапе запланировано приобретение и монтаж четвертой кремационной линии, благоустройство кладбища, а также строительство колумбария.