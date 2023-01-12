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На Кубань приехали около 100 тысяч жителей новых регионов России

В 2022 году Краснодарский край принял около 100 тыс. человек из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает администрация региона. Переселенцы размещаются в пунктах временного пребывания, где им оказывают помощь в оформлении документов и в поисках работы.

Более 12 тыс. переселенцев получили материальную помощь в сумме 100 тыс. руб. на первоначальные нужны. В Краснодарском крае продолжается выдача жилищных сертификатов гражданам России, которые прибыли в регион из Херсона и правобережной части Херсонской области. Свыше 4,5 тыс. человек уже получили документы на право приобрести недвижимость, на предоставление переселенцам жилья из бюджета выделено 14,7 млрд руб., уточнили в пресс-службе администрации края.

Анна Перова, Краснодар

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