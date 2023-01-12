Компания «Альбатрос» откроет в Татарстане производство беспилотников

Компания «Альбатрос» намерена наладить в Татарстане производство беспилотников. Соответствующий проект был одобрен на заседании набсовета ОЭЗ «Алабуга». Об этом говорится в сообщении Агентства инвестиционного развития Татарстана

Отмечается, что для реализации проекта было выделено помещение площадью 2,2 тыс. кв. м. Сами беспилотники, как уточнили в агентстве, могут решать задачи в сфере мониторинга лесных пожаров, аэрофотосъемки, поставки продукции, сельского хозяйства, развлечения и науки.

Кроме того, на заседании совета также одобрили проект компании «Дельфин Алабуга» по производству лодок. Сумма инвестиций составит 80 млрд руб. Планируется выпуск до 20 тыс. лодок в год.

"Ъ-Казань"