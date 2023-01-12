Двух 23-летних жителей Удмуртии осудили за организацию казино

В столице Удмуртии двух 23-летних местных жителей признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в суде установили, что молодые люди организовали игорные заведения в нежилом помещении на улице Ворошилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд назначил виновным наказание в виде условного осуждения на срок от одного года до 1,5 лет. Использованная ими в качестве орудия преступления компьютерная техника, подключенная к интернету, конфискована.