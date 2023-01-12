В Красноярске горит склад на площади 1 тыс. кв. метров

Спасатели тушат пожар на складе в Красноярске, сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Красноярсокму краю Фото: ГУ МЧС по Красноярсокму краю

По информации ведомства, около 19:00 местного времен в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Ломоносова. К моменту прибытия первых пожарных расчетов горели кровля и фасад складского помещения. Площадь возгорания сначала оценивалась в 300 кв. метров, но позже увеличилась до 1 тыс. кв. метров.

Пожар тушат полтора десятка единиц техники и порядка 44 человека личного состава. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Илья Николаев