Власти Кубани займутся обеспечением инфраструктурой земель, предоставленных многодетным

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить вопрос обеспечения земельных участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной инфраструктурой, без которой те не могут начать строительство жилья.

Соответствующий вопрос был задан губернатору задали в ходе прямой линии.

«Надо посмотреть. Сколько у нас таких массивов. Либо в рамках отдельной программы, но нужно эту проблему закрыть, потому что они должны иметь возможность строиться. И поручение президента, сделать так, чтобы люди могли решить свои жилищные проблемы. А мы вроде как сделали пять дет назад, и до сих пор там ковыль»,— сказал губернатор в ходе прямой линии.

Своему заместителю Сергею Власову он поручил собрать информацию по земельным массивам, где предоставлены участки многодетным семьям, чтобы определить объем проблемы.

По данным краевых властей, многодетным семьям было предоставлено более 3,5 тыс. участков, при этом нуждаются в участках еще порядка 40 тыс. семей этой категории. С учетом того, что земельных участков не хватает, в регионе принята программа, в соответствии с которой многодетным семьям предлагается денежная компенсация в размере 300 тыс. руб., которые можно будет направить на решение жилищных проблем.

Михаил Волкодав

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