По факту незаконной застройки Сакского района Крыма возбуждено уголовное дело

В Крыму по факту незаконного строительства в Уютненском сельском поселении Сакского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год должностные лица администрации поселения утвердили схему расположения участков и предоставили их в аренду под жилую застройку. Позднее участки были переданы в частную собственность без оснований. В результате этих действий земли выбыли из государственной собственности.

В ходе следствия также было установлено, что в 2019 году министерство архитектуры и градостроительства Крыма выявило нарушения градостроительного законодательства, которые привели к сокращению территорий сельхозугодий.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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