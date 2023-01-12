«Когда-то это была целая купеческая республика»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о быте города и о том, почему его называют чайной столицей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

И вновь Пермский край — город Кунгур. Чайная столица России. Называли так, конечно, и Кяхту. Но, если честно, Кяхта все-таки недотянула до такого звания. Здесь, в Кунгуре, все было поосновательнее и посерьезнее — вообще сравнивать нельзя. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить местный Музей купечества. Когда вы его покинете, будете смотреть на Кунгур совсем по-другому — как минимум крайне уважительно.

Когда-то здесь был не город даже, а целая купеческая республика. А местные чайные короли общались накоротке с монархами настоящими. Например, английский король Эдуард III в 1894 году гостил на яхте «Форос», хозяином которой был кунгурский потомственный купец Александр Кузнецов. На тот момент он владел одной из самых больших яхт в мире, второй по величине среди всех судов этого класса.

Российская же царская семья имела отношение сразу к двум учебным заведениям Кунгура. Рукодельная школа для девочек была под патронажем императрицы Марии Федоровны. А ее сын — будущий император Николай II — был покровителем технического училища. Оба заведения построил и содержал купец первой гильдии Алексей Семенович Губкин.

В музее вам обстоятельно расскажут, как в Кунгуре появились особняки из красного кирпича, каменные усадьбы с лепниной и вензелями, добротные двухэтажные здания, храмы, присутственные места, торговые дома… Понятно, что там вы узнаете практически все о чае. О том, как шли кунгурские обозы из Китая через сибирскую тайгу, как берегли их от разбойников и как те все равно умудрялись подрезать веревки и стянуть пару деревянных коробок или кожаных баулов с драгоценным грузом. Это называлось «доить чай».

Одну коробку можно было поменять на дом с участком. В музее увидите и симфонионы — механические проигрыватели, а металлические диски тогда были вместо пластинок. Здесь же хранятся самовары-пельменницы — нынче великая редкость. И много чего еще. В общем, поводов вернуться в Кунгур снова просто множество… А на рубеже XIX-XX веков с кунгурским купечеством не гнушались водить знакомство даже царствующие особы.