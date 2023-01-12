Строительство моста в Зубовой Щели, разрушенного наводнением, обойдется в 102,9 млн рублей

Строительство моста в Зубовой Щели, который был разрушен наводнением летом 2022 года, обойдется в 102,9 млн руб. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский, отвечающий на соответствующий вопрос главы Кубани Вениамина Кондратьева в ходе прямой линии.

Строительство объекта планируется начать 20 февраля и закончить 1 августа. Разработкой его проекта занимались четыре месяца. Однако глава региона поинтересовался, не будет ли выгоднее приобрести или построить новое жилье для жителей населенного пункта и переселить их.

В этом районе проживает 348 человек. Как сообщил глава Сочи, жизнь жителей там налажена, и комиссия приняла решение о строительстве моста. Также Алексей Копайгородский отметил, что в этом районе есть санаторно-курортные объекты.

«Все-таки я хотел бы посмотреть на ваш хозяйский подход к решению этого вопроса. Средства бюджета Сочи принадлежат всем жителям города, и они хотят объективного и честного распределения средств»,— заключил Вениамин Кондратьев.

В июне 2022 года уровень реки Чемитоквадже критически поднялся. Тогда из-за сильных осадков река вышла из берегов. В море унесло несколько автомобилей, вода также зашла на территорию домов. Из-за непогоды был разрушен мост, из-за чего часть жителей оказалась отрезана от автомобильного сообщения.

Татьяна Ручкина

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