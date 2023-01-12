ЦИАН: выручка московских девелоперов жилья за 2022 год сократилась на 13%

Общая выручка девелоперов, работающих в московском регионе с жильем, в 2022 году сократилась на 13% по сравнению с показателями 2021 года и составила 1,63 трлн руб., следует из аналитического отчета компании ЦИАН, данные которого приводит «РИА Новости».

Продажи новостроек за прошедший год снизились до 134,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве (-21% от показателей 2021 года). С учетом такого сокращения спрос вернулся на уровень пятилетней давности.

При этом в компании отметили, что выручка сократилась не так сильно, как число сделок, поскольку выросла стоимость жилья. Основной объем выручки пришелся на проекты «старой» Москвы — 64%. Эти проекты занимают лидирующее место по выручке не первый год: в 2021 году — 65%, в 2020-м — 64%.

Из отчета также следует, что цена квадратного метра в новостройках московского региона выросла за год на 6,5% — до 260,3 тыс. руб. по состоянию на начало января 2023 года. В Москве стоимость выросла на 2% (до 311,7 тыс. руб.), в Московской области — на 11% (до 166 тыс. руб.).

Аналитики отмечают, что в сравнении с 2021 годом (+28%), в 2022-м рост цен на «первичку» в московском регионе замедлился. В период с апреля по ноябрь прошлого года наблюдалась стагнация, а в последние два месяца года застройщики перешли к скидкам, а в некоторых случаях — к прямому снижению стоимости жилья в связи с критикой Банка России ипотеки с околонулевой ставкой.

В ноябре прошлого года председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в начале 2023 года Банк России ограничит выдачу «ипотеки от застройщика» по околонулевым ставкам. По ее словам, меры регулятора снизят риски по околонулевой ипотеке для заемщиков и кредитных организаций. Ряд экспертов полагает, что решение регулятора приведет к падению стоимости жилья на треть.

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Милена Костерева