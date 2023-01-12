Власти Самарской области пообещали решить проблему дольщиков до конца 2023 года

В Самарской области в текущем году планируется удовлетворить права почти 1,8 тыс. участников долевого строительства. Это предполагается осуществить путем вывода из федерального реестра проблемных объектов 11 домов. Об этом сообщает региональное правительство по итогам профильного совещания.

«Как стало известно в ходе совещания, достроить планируют четыре объекта из 11. По остальным будет назначена компенсация»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минувшем году в Самарской области из федерального реестра был исключен 31 объект. При этом изначально регион брал на себя обязательства решить вопрос по 25 зданиям.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев обратил внимание на проблему обманутых дольщиков в Самарской области. Он заявил об этом во время обращения к руководителю регионального главка Игорю Иванову.

Георгий Портнов