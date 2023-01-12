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Нижегородскую область в новогодние праздники посетили 155 тысяч туристов

Около 155 тыс. туристов посетили Нижегородскую область в новогодние праздники 2022/2023 – почти на треть больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе правительства региона. В основном приезжали жители Москвы, Московской области, Санкт- Петербурга, Татарстана и других регионов Приволжья. Гостиницы были загружены в среднем на 89%.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самой посещаемой площадкой стал нижегородский кремль – в новогодние праздники там побывали 330 тыс. горожан и гостей. Популярностью среди пользовались также нижегородская ярмарка (140 тыс.) и парк «Швейцария» (55 тыс.). Для экскурсий 6 тыс. нижегородцев и гостей города выбрали «Заповедные кварталы» (историческая застройка в границах улиц Новой-Короленко-Славянской-Студеной).

«Рост туристической активности был зафиксирован и за пределами областного центра. В этом сезоне к традиционно популярным новогодним программам в Городце, Семенове, Большом Болдине и Чкаловске добавились новые тематические мероприятия в Варнавине, Простоквашине и Дивееве»,– рассказал министр туризма региона Сергей Яковлев.

Анастасия Еремина

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