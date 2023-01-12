«Ласточку» временно сняли с маршрута Челябинск – Магнитогорск

Электропоезд «Ласточка» на маршруте Челябинск – Магнитогорск 12 и 13 января будет заменен другим подвижным составом. Как уточняют в Свердловской пригородной компании, проезд организуют с пересадкой на станции Карталы поездами ЭП2Д и ЭД9М. Изменение коснется рейсов 12 января №7901 (отправление в 17:45) из Челябинска в Магнитогорск и обратного рейса 13 января №7902 (отправление в 6:36).

В СПК информируют, что пассажирам произведут частичную компенсацию оплаты. «При отказе от поездки можно вернуть полную стоимость билета, написав заявление в пригородной кассе»,- говорится в заявлении перевозчика.