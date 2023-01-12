В Казани после смертельного ДТП со скорой помощью возбудили уголовное дело

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту смертельной аварии с участием скорой помощи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Трагедия произошла сегодня утром в Казани. По предварительной версии, скорая помощь везла 80-летнюю пациентку в больницу, водитель выехал на «встречку», где столкнулся с автобусом №22. В результате пожилая женщина погибла. Кроме того, травмы получили медик и еще одна пассажирка.

Уголовное дело открыто по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Детали ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"