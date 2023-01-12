18-летний житель Удмуртии предстанет перед судом за избиении отца до смерти из-за бытовой ссоры

В Удмуртии перед судом предстанет 18-летний житель Глазова. Молодого человека обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отцу, в результате чего тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что трагедия произошла 9 октября 2022 года. Тогда между молодым человеком и его 49-летним отцом произошел конфликт на бытовой почве, в результате чего сын избил родственника. Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.