К лету в Саратове планируют возвести модульный вытрезвитель на 20 коек

В Саратове первый вытрезвитель, возрождение которых в регионе обсуждают с прошлого года, может появиться к лету. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр здравоохранения области Олег Костин.

Это будет учреждение нового образца. Сейчас рассматриваются несколько участков под его размещение. Конструкция объекта будет модульной, рассчитанной на 20 коек. Саратовское учреждение планируют создать по образцу, который функционирует в Карелии.

Господин Костин уточнил, что вытрезвитель подразумевает только процедуру вытрезвления граждан, без лечения. Пациенты с ранениями или повышенным давлением будут доставляться в медицинские организации.

Марина Ковалева