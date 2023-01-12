ЕС будет делать запасы дефицитных лекарственных препаратов

Еврокомиссия разрабатывает планы создания запаса определенных лекарственных препаратов и намерена обязать фармацевтических производителей гарантировать поставки таких лекарств, чтобы справиться с проблемой дефицита. Кроме того, Брюссель хотел бы сократить зависимость от поставок лекарств из Китая и нарастить производство этой продукции внутри ЕС. Об этом газете Financial Times сообщили в Еврокомиссии.

С ростом заболеваемости в условиях зимы практически во всех странах—членах ЕС, а также в Великобритании возникла нехватка ряда основных лекарственных препаратов, включая парацетамол, антибиотики и средства для ингаляций. Как сообщает FT, под давлением европейских правительств Еврокомиссия пообещала вмешаться и разработать «системную промышленную политику», которая обеспечит «стратегическую автономность» в вопросе наличия базовых препаратов.

Еврокомиссия отмечает, что дефицит лекарств — это не какой-то временный сбой, а «системная проблема со множеством уязвимостей». В числе таких уязвимых мест — зависимость от поставок лекарств из других стран, включая Китай, а также регулирование и продажа лекарств. Готовящийся законопроект, как обещает Еврокомиссия, «обеспечит доступ к лекарствам для всех нуждающихся в них пациентов и предотвратит нарушение поставок на рынок».

Алена Миклашевская