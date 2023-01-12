Вениамин Кондратьев призвал развивать краснодарскую агломерацию

В ходе «Прямой линии» глава Кубани Вениамин Кондратьев признал, что Краснодар перенаселен, новое строительство в центре невозможно. По его мнению, единственный выход – развитие городской агломерации. Губернатор напомнил, что население краевого центра достигло 1,6 млн человек, но город не рассчитан на такое количество жителей. «Краснодар с точки зрения большого центра себя исчерпал», – заявил господин Кондратьев.

Главы региона считает, что необходимо развивать новые микрорайоны вокруг Краснодара, но освоение территорий должно быть комплексным. «Необходимо, чтобы там были скверы, парки, социальные объекты, досуг, чтобы жителям не было необходимости ехать в центр. Именно такой подход содержит сегодня генеральный план Краснодара, именно такие правила землепользования и застройки. По-другому сегодня никак», — сказал Вениамин Кондратьев.

Анна Перова, Краснодар