В 2023 году на строительство школ, детсадов и поликлиник на Кубани направят 122 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2023 году на строительство школ, детских садов, поликлиник и спортивных комплексов направят 122 млрд руб. Это в 1,7 раза больше, чем годом ранее, заявил в ходе прямой линии губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, в 2022 году на Кубани сдали 14 школ, в этом году — 20, однако проблема все равно остается актуальной, и решить одномоментно ее невозможно.

«Очень много населенных пунктов по краю, где школы очень нужны. Но сколько бы мы ни строили, видим, что все равно нужно продолжать. Здесь важно не остановиться, должна быть системная и очень честная работа»,— подчеркнул губернатор.

Александр Орлов

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