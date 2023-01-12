Спорткомплекс «Альтаир» в Тихорецком районе откроют 1 августа

1 августа в Тихорецком районе откроют новый спортивный комплекс «Альтаир». Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил во время прямой линии.

«Мы на каждом совещании акцентируем внимание на том, что необходимо достраивать, что имеем, ремонтировать то, что нуждается в ремонте. Мы гордимся, что строим все больше социальных объектов, а существующие у нас в заброшенном виде. Это не по-хозяйски»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин отметил, что завершить строительство комплекса должны были в октябре 2022 года. Однако подрядчик не справился со своими обязанностями, и с ним расторгли контракт. Теперь заключен договор с новой организацией, которая планирует завершить строительство объекта 31 июля 2023 года.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору Сергею Власову взять на контроль строительство данного объекта, отметив, что 1 августа он должен открыться.

Татьяна Ручкина

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