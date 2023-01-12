В Петербурге планируют расселить 1035 коммунальных квартир в 2023 году

Жилищный комитет Санкт-Петербурга утвердил сводные списки получателей социальных выплат в 2023 году для расселения коммуналок. Деньги на новое жилье могут получить около 3 тыс. человек или 1574 семьи, которые проживают в 1035 коммунальных квартирах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Смольный планирует направить 3,9 млрд руб. для расселения коммуналок. У жильцов будет 12 месяцев для того, чтобы реализовать свидетельства, дающие право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий. Размер соцвыплаты на каждого члена семьи составит 1,19 млн руб., или 2,18 млн руб. на граждан.

Напомним, что в настоящее время в городе остаются около 63 000 нерасселенных квартир. С учетом нынешних темпов финансирования расселять их будут еще около 40 лет, подсчитал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

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