Подростка в Татарстане задержали по подозрению в попытке нападения на школу

Правоохранители в Татарстане задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в попытке напасть на свою бывшую школу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Подозреваемым оказался 16-летний студент колледжа Нефтехимии и нефтепереработки из Нижнекамска. По информации канала, подросток на протяжении несколько месяцев искал в сети сведения, как собирать взрывчатое устройство и устраивать шутинги.Правоохранители считают, что задержанный хотел совершить массовое убийство в средней школе №8.

Следователи провели обыски по месту жительства подозреваемого. В итоге у него изъяли компьютер и тетрадь с записями. Сам подозреваемый стал фигурантом уголовного дела о подготовке к убийству. Он состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

В колледже задержанного охарактеризовали как бесконфликтного подростка, хорошо общающегося со сверстниками. Кроме того, он посещает церковь Такую же характеристику дали ему и в школе.

На момент написания новости комментарии от МВД по Татарстану и регионального управления СКР получить не удалось.

"Ъ-Казань"