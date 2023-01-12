Миндортранс предупредил о сильном ветре и метелях в Челябинской области

В Челябинской области ночью и днем 13 января прогнозируется юго-западный и западный ветер с порывами до 14–19 м/с. На дорогах ожидаются метели, сильные снежные заносы и гололедица, предупреждает министерство дорожного транспорта региона.

Как отмечают в ведомстве, в связи с погодными условиями дорожные службы переходят на усиленный режим работы. По сведениям Челябинского гидрометцентра, днем 13 января в области будет -4, -9 градусов.

В субботу температура почти не изменится. Осадков не ожидается, при этом порывы ветра местами могут достигать 15–17 м/c.