Наука и студенчество понесли тяжелую утрату

От осложненного воспаления легких умер психиатр, психотерапевт и психолог, доктор медицины, профессор Александр Бернштейн. В связи с его кончиной «Известия» опубликовали некролог за подписью народного комиссара здравоохранения РСФСР Николая Семашко. Приводим выдержки из него.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Николаевич Бронштейн

Фото: wikipedia.org Александр Николаевич Бронштейн

Фото: wikipedia.org

Покойный родился и учился в Одессе, в еврейской семье, был сыном приват-доцента, не допущенного к профессуре по вероисповеданию, но в свое время видного человека. Это еврейское происхождение черносотенцы использовали в течение всей жизни покойного Александра Николаевича, чтобы отравить его научную деятельность. Несмотря на то, что Александр Николаевич прошел школу у известного русского психиатра Сергея Сергеевича Корсакова, очень дорожившего им; несмотря на то, что он работал за границей у крупнейших психиатров; что выдвинулся рядом крупных научных работ (между прочим, так называемой «системой психологических экспериментов»), хорошо известных и в России, и за границей, тем не менее ему преграждали дорогу к научной работе, и лишь на 31 году жизни, не без «вероисповедных» трений, он был произведен в приват-доценты Московского университета. Но дальше его, автора двух крупных книг и 50 печатных трудов, не пропускали ни правительство, ни всесильная тогда черносотенная профессура.

После февральской революции, когда умер профессор Сербский и Александр Николаевич выступил достойным кандидатом на кафедру, реакционная профессура, вслух обзывавшая покойного «жидом», обрекает на неуспех его кандидатуру. В 1918 году, по декрету Совнаркома, он получает наконец звание профессора, и в борьбе передового студенчества и прогрессивной профессуры против реакционеров он без колебаний становится со студентами.

Реакционная профессура… извергает его из университета… происходит какая-то темная история с лишением его клиники — приемного покоя, угрозы судом, и лишь в Наркомпросе Александр Николаевич находит должный прием. Он энергично принимает участие в разработке вопросов медицинского образования.

Русская наука потеряла крупного ученого в разгаре научной деятельности; русское студенчество потеряло старейшего авторитетного друга; Наркомпрос и Наркомздрав понесли жестокую утрату умного, осторожного реформатора застарелых систем медобразования и компетентного консультанта по медицинским, научным и практическим вопросам.

Некролог был опубликован в «Известиях».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев