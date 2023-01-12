Общественный совет по молодежной политике учредят в Удмуртии

При главе Удмуртии сформируют общественный совет по молодежной политике. Об этом заявил руководитель региона Александр Бречалов по итогам стратсессии, где представители органов и студенты разработали карту мероприятий на этот год. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Господин Бречалов отметил, что для успешной реализации Года молодежи в Удмуртии необходимо находиться в прямом контакте с молодыми людьми. «Для этого мы и собрались сегодня здесь. Статистика — более 6 200 человек в возрасте от 18 до 35 лет состоят на учете. Это говорит о том, что пришло время перезагрузки нашей работы, ее инвентаризации и оценки качества. Важно вытаскивать молодежь из этой ямы, чтобы они создавали счастливые семьи, работали в наших учреждениях, на предприятиях или организовали своё дело, занимались спортом»,— рассказал глава региона.

В рамках стратегической сессии обсудили работу по 15 направлениям сферы молодежной политики. В том числе профилактика, патриотика, добровольчество, интеграция национальной идентичности, студенчество и кадровая политика. Работу в группах модерировали спикеры, а команды составляли дорожную карту мероприятий перед экспертной комиссией. В нее вошли руководитель агентства по молодежной политике Удмуртии Алексей Выстребов и заместитель председателя госсовета региона Иван Черезов. По итогу стратсессии многие направления сделали упор на семейные ценности.

Всего молодежь выявила 14 актуальных проблем и продумала пути их решения. Прозвучал запрос на создание молодежных советов на предприятиях и в муниципальных образованиях. Выработанные практики планируют применить в реализации государственной молодежной политики в течение пяти лет и в рамках 2023 тематического года.