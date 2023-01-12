На Кубани меры поддержки участников СВО профинансированы на 1,5 млрд рублей

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе телевизионной «Прямой линии» сообщил о том, что на поддержку участников специальной военной операции и их семей уже направлены около 1,5 млрд руб. За каждой семьей мобилизованных по поручению губернатора закреплены сотрудники местных администраций, которые оказывают помощь родственникам военнослужащих.

По информации губернатора Кондратьева, все жители Краснодарского края, призванные в ВС РФ в ходе мобилизации, получили по 100 тыс. руб., в ближайшее время такие же средства получат и добровольцы. К новогодним праздникам в крае были произведены выплаты детям участников СВО: по 20 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего и по 30 тыс. руб. учащимся на первом курсе вузов. Семьи мобилизованных также получат льготы по оплате детского сада.

Анна Перова, Краснодар