Нижегородский минобр проводит проверку после появления постороннего в школе Дзержинска

Министерство образования Нижегородской области выяснит обстоятельства проникновения постороннего мужчины школу №36 в Дзержинске. Об этом сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Постороннего человека в неадекватном состоянии заметили ученики, они рассказали об этом учителю физкультуры, пишет дзержинский блогер Алексей Алексеев. Педагог пытался выгнать незнакомца из учреждения, мужчина кричал и сопротивлялся, судя по опубликованному видео.

«Дал поручение министерству образования и науки Нижегородской области провести проверку всех систем реагирования, которые были задействованы при появлении постороннего человека в одной из школ Дзержинска. Необходимо дать оценку работе технических приспособлений (тревожная кнопка, домофон) и выяснить, как быстро была передана информация специальным службам»,– написал Давид Мелик-Гусейнов.

Анастасия Еремина