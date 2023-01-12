Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов попросил у Владимира Путина 1,5 млрд рублей на центр женского здоровья

В Липецкой области в неиспользуемом сейчас перинатальном центре хотят создать центр женского здоровья. Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал президенту РФ Владимиру Путину в ходе состоявшейся сегодня в режиме видеоконференцсвязи рабочей встречи. На эти цели господин Артамонов попросил у президента 1,5 млрд руб.

«Есть проблемы, связанные с рождаемостью. Здесь мы хотели бы попросить поддержки. У нас есть неиспользуемый перинатальный центр, который раньше, до введения нового перинатального центра, был. Мы хотим создать там центр женского здоровья, оказывать медицинскую помощь женщинам»,— рассказал Игорь Артамонов Владимиру Путину.

Он также рассказал, что в сфере здравоохранения реализован ряд проектов: три крупных (онкоцентр, детская поликлиника, женская консультация в одном из районов), а также несколько ФАПов и офисов врача первичной помощи. «Все это не могло не сказаться на том, что смертность снизилась, серьезно снизилась, мы в пятерке лучших по РФ»,— отметил господин Артамонов.

Владимир Зоркий