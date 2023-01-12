В Белгородской области один из населенных пунктов оставили перед засечной чертой

Вечером 11 января в ходе прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова во «Вконтакте» местный житель Сергей Ермаков задал вопрос о том, почему один из населенных пунктов региона оказался не охвачен контуром засечной черты — возводящейся в регионе с осени прошлого года системы оборонительных сооружений.

Оперативная обстановка не позволяет провести засечную черту прямо по границе с Украиной, ответил белгородцу глава региона, пояснив, что все работы согласованы с Минобороны.

«Нахождение отдельных населенных пунктов и хозяйств впереди или сзади черты не говорит о том, что кто-то кого-то бросил или кто-то не защищен. Она нужна для того, чтобы отрезвить наших врагов, кто хочет задумать что-то нехорошее. Надеюсь, этого не произойдет»,— сказал губернатор.

О строительстве оборонительной черты в Белгородской области власти стало известно в конце октября 2022 года, когда Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале несколько кадров с защитными сооружениями. На них были запечатлены тетраэдры из бетона, которые установили в два ряда рядом с проселочными дорогами у лесополос.

Приграничные территории районов Белгородской области часто обстреливают после начала специальной военной операции на Украине. Разрушены десятки домов, погибли более 20 мирных жителей. С апреля в регионе введен желтый, средний уровень террористической угрозы, с октября — средний уровень реагирования.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев