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Евгений Куйвашев отменил большую пресс-конференцию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил большую пресс-конференцию, которая должна была состояться завтра, 13 января. В департаменте информационной политики сослались на занятость главы региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пресс-конференция должна была быть приурочена ко Дню российской печати. Новая дата встречи Евгения Куйвашева с журналистами пока неизвестна. Впрочем, завтра все же состоится традиционный губернаторский Бал прессы для руководителей СМИ.

По данным источника 66.ru, отмена пресс-конференции связана с необходимостью губернатора принять участие в срочном совещании с правительством РФ.

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