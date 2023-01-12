Евгений Куйвашев отменил большую пресс-конференцию

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил большую пресс-конференцию, которая должна была состояться завтра, 13 января. В департаменте информационной политики сослались на занятость главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пресс-конференция должна была быть приурочена ко Дню российской печати. Новая дата встречи Евгения Куйвашева с журналистами пока неизвестна. Впрочем, завтра все же состоится традиционный губернаторский Бал прессы для руководителей СМИ.

По данным источника 66.ru, отмена пресс-конференции связана с необходимостью губернатора принять участие в срочном совещании с правительством РФ.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте