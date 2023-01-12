Мэрия Нижнего Новгорода решила стимулировать дружинников деньгами

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил положение о материальном стимулировании народных дружин, документ опубликован на сайте городской администрации.

Дружинников планируют поощрять деньгами или подарками стоимостью до 3 тыс. руб. Решение о вознаграждении отличившихся нижегородцев будет принимать Штаб народных дружин по заявлениям от командиров объединений. Материальное вознаграждение будет оплачено из муниципального бюджета, деньги распределят в равных долях исходя из выделенной суммы и количества дружинников.

Сейчас в городе действуют 11 добровольных дружин. Судя по полицейской статистике, в прошлом году они пресекли более сотни преступлений и свыше тысячи правонарушений.

Владимир Зубарев