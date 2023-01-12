В пермских кинотеатрах начали показ блокбастера «Аватар: Путь воды»

Пермские кинотеатры начали показ фантастического блокбастера «Аватар: Путь воды». В расписании кинотеатров «Синема 5» (ТРК «iMALL Эспланада»), «Киномакс» (ТРК «Столица») и «Мягкий кинотеатр» (ТРК «СпешиLove») с сегодняшнего дня появилась вторая часть известной западной киноленты «Аватар». Фильм показывают в рамках предсеансового обслуживания, когда перед каким-либо короткометражным фильмом транслируют известную иностранную киноленту Джеймса Кэмерона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Century Studios Фото: 20th Century Studios

«Аватар: Путь воды» официально не включен в российский прокат, однако крупнейшие киносети начали показ этого фильма. Лента уже попала в число самых кассовых фильмов. Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря. Бюджет картины — $350 млн.

После начала спецоперации РФ на Украине крупнейшие голливудские студии Warner Bros., Walt Disney, Paramount и Sony Pictures приостановили продажу фильмов для показа в РФ. Летом российские кинотеатры, в том числе расположенные в Перми, начали демонстрацию зарубежных картин в рамках предсеансового обслуживания.