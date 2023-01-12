Губернатор Кубани: без строительства двух мусоросжигательных заводов проблему ТКО в крае не решить

Без строительства двух мусоросжигательных заводов в разных частях края проблему утилизации твердых бытовых отходов в крае не решить, места их возведения уже определены, сейчас согласовывается строительная документация. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Проблему утилизации мусора в крае вывел бы на первый уровень. Сегодня это 2,6 млн тонн мусора ежегодно накапливается. Конечно, никаких полигонов не хватит, чтобы этот мусор захоранивать. И я не боюсь экологов, речь идет о сжигании мусора. Неправильно превращать кубанскую землю в полигоны. Сегодня мы уже перешли к дорожной карте с Ростехом, чтобы в Краснодарском крае построить два современных мусоросжигательных завода»,— сообщил губернатор в ходе прямой линии, которая проходит в эти минуты.

Он уточнил, что с учетом 17 млн отдыхающих, приезжающих в регион ежегодно, и 6 млн жителей края проблема может быть решена только таким кардинальным методом, а отсрочка в ее решении будет означать лишь дальнейшее накопление проблем в этой сфере.

«Конечно, определенные вызовы уже возникли в части оборудования. По проекту там оборудование производства определенных стран. По ходу мы его уже заменяем на оборудование российского производства»,— добавил он.

Всего, по данным властей, в адрес Вениамина Кондратьева поступило порядка 9,5 тыс. обращений. Большая часть касается проблем сферы ЖКХ, транспорта, здравоохранения и строительства соцобъектов.

Михаил Волкодав

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