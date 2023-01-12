Бывший замглавы центра медреабилитации из Самары осужден за попытку мошенничества

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника «Центра медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев условно»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации следствия и суда, 18 июля минувшего года обвиняемый получил 250 тыс. руб. «за оказание содействия в оформлении группы инвалидности местному жителю, не намериваясь исполнить взятое на себя обязательство». После передачи денег предполагаемого преступника задержали сотрудники регионального УФСБ и отдела безопасности УФСИН России по Самарской области.

Георгий Портнов