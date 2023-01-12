Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший замглавы центра медреабилитации из Самары осужден за попытку мошенничества

Суд вынес приговор бывшему заместителю начальника «Центра медицинской и социальной реабилитации» ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год восемь месяцев условно»,– говорится в сообщении.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации следствия и суда, 18 июля минувшего года обвиняемый получил 250 тыс. руб. «за оказание содействия в оформлении группы инвалидности местному жителю, не намериваясь исполнить взятое на себя обязательство». После передачи денег предполагаемого преступника задержали сотрудники регионального УФСБ и отдела безопасности УФСИН России по Самарской области.

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...