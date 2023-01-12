Секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко встретился с кубанскими журналистами

Встреча прошла в преддверии Дня Российской печати

Секретарь регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко отметил, что представителей кубанских СМИ всегда отличали талант и трудолюбие, но главное – ответственность за судьбу родного края. Федеральные, региональные и муниципальные издания и телекомпании способствуют совершенствованию и повышению эффективности работы всех ветвей власти, консолидации общества и нравственных ценностей.

Говоря о предстоящих задачах, Николай Гриценко отметил, что в 2023 году «выходной» от крупных избирательных кампаний, но это не значит, что ничего не будет происходить.

В этом году пройдут выборы депутатов городской Думы Геленджика (30 мандатов), выборы в муниципальные Советы депутатов Тихорецкого (30 мандатов), Белореченского (36 мандатов), Кавказского (30 мандатов), Туапсинского (30 мандатов) районов.

Также пройдут дополнительные выборы депутатов городской Думы Краснодара (5 мандатов), городского Собрания Сочи (9 мандатов), городской Думы Новороссийска (3 мандата), а также порядка 20 глав городских и сельских поселений. Всего около 200 мандатов будут разыграны.

Коснулись и темы СВО и участия каждого в этой работе. Темпы и объёмы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут.

«Единая Россия» с первых дней СВО оказывает помощь военнослужащим и их семьям, жителям освобожденных территорий и вынужденным переселенцам. Под нашим ежедневным вниманием находятся семьи наших защитников. На базе региональной общественной приемной «Единой России» начал действовать Центр поддержки семей военнослужащих. На сегодняшний день поддержка (консультативная, юридическая, бытовая) оказана уже почти 300 семьям, новогодние подарки получили почти 11,5 тысяч детей военнослужащих и вынужденных переселенцев», сказал Николай Гриценко.

Кроме этого, выполнение народной программы для «Единой России» является приоритетным. В этом году реализован масштабный план капитального ремонта школ. Так, на территории нашего края почти 40 школ отремонтированы, оснащены современным оборудованием. Все этапы работ отслеживали депутаты «Единой России» совместно с учителями и родителями.

В 2023 году более 1,5 миллиарда предусмотрено на финансирование госпрограммы «Развитие промышленности края и повышение ее конкурентоспособности». Свыше 44 миллиардов пойдет на дорожное хозяйство. На поддержку различных отраслей кубанского АПК будет заложено более 10,5 миллиарда рублей. На мероприятия госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» планируется направить почти 18 миллиардов рублей.

В завершение встречи, от Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» представители ведущих СМИ Кубани получили памятные подарки.

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