Суд изберет меру пресечения задержанному помощнику депутата гордумы Томска

Кировский районный суд Томска в пятницу 13 января изберет меру пресечения Станиславу Шмакову — помощнику депутата гордумы от «Яблока» Давида Аветяна. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил адвокат Константин Мухаметкалиев. О какой мере пресечения для Станислава Шмакова будет ходатайствовать следствие, пока не известно. Защитник сообщил, что сейчас едет в изолятор временного содержания (ИВС), где с 11-го января находится его подзащитный.

О том, какая статья Уголовного кодекса вменяется в вину Станиславу Шмакову защитник не сказал, добавив, что его клиенту инкриминируют преступление «небольшой тяжести, которое не носит экстремистского характера». В правоохранительных органах Томска получить комментарий не удалось.

Станислава Шмакова задержали вчера, у него дома прошел обыск. По словам Константина Мухаметкалиева, его подзащитного доставили в Кировский райотдел полиции.

Вчера региональное отделение партии «Яблоко» сообщило, что у Станислава Шмакова прошел обыск, после чего он пропал. «Родственники и коллеги Станислава Шмакова связались со всеми районным отделениями полиции в Томске, Следственным комитетом, ФСБ и управлением по противодействию экстремизму. Ни одно ведомство не подтвердило, что к ним после допроса привезли Станислава Шмакова. Семья гражданского активиста обратилась в отделение полиции по месту жительства Шмакова с заявлением о розыске», — говорится в сообщении реготделения.

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Илья Николаев