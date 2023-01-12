Renault Sandero признали самой редко ремонтируемой иномаркой в Челябинской области

Сервис проверки истории автомобилей «Автотека» проанализировал статистику выполненных в 2022 году ремонтов иномарок массового сегмента в возрасте до десяти лет в Челябинской области. Наиболее редко попадавшей в сервис машиной признан Renault Sandero, на втором месте его «внедорожная» версия — Renault Sandero Stepway.

Тройку наиболее редко ремонтируемых иномарок замкнула Kia Rio X-Line. Четвертое и пятое места соответственно разделили Daewoo Nexia и Datsun on-DO.

Общероссийский рейтинг моделей иномарок, реже всего попадавших в ремонт в прошлом году, возглавила Kia K5. В тройку лидеров вошли корейские Daewoo Matiz и Daewoo Nexia. Следом за ними идут китайские Lifan X60 и Chery Tiggo (T11).